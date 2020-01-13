Filipinler’deki yanardağda ikinci patlama: Tehlike seviyesi dörde çıkarıldı

Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyindeki Taal Yanardağı’nda bugün ikinci kez patlama meydana geldi. 6 bin 436 kişi tahliye edilirken, uçuşların iptal edildiği bölgede tehlike seviyesi üçten dörde çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Yerel medya, tahliye edilen kişilerin 20 askeri araçla sevk edildiğini yazdı. Dumanın içerisinde yoğun şimşek çakmaları görülürken; küllerin, yanardağın kuzeyinde yer alan başkent Manila’ya kadar ulaştığı belirtildi.

Reklam

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, üç olarak belirtilen tehlike seviyesi dörde çıkarıldı. Dördüncü tehlike seviyesi, tehlikeli patlamaların saatler ya da günler içerisinde meydana gelebileceği anlamına geliyor.

Türk Hava Yolları’nın TSİ cumartesi sabahı Filipinler’in başkenti Manila’ya varan TK-84 ve TK-85 İstanbul-Manila ve Manila-İstanbul sefer sayılı uçuşlarının kabin ekibi de uçuşların ertelenmesi nedeniyle ülkede mahsur kaldı.

Yanardağ patlamasına rağmen düğüne devam ettiler

Filipinler’de bir çift, Taal Yanardağı’nın lav püskürtmeye başlamasına ve tahliye emri verilmesine rağmen dağa 10 kilometre mesafedeki parkta düğün yaptı. Çift nikah töreninden sonraki partiyi de iptal etmedi.

Reklam

BBC Türkçe’nin haberine göre, büyük bir patlama olabileceği uyarısı yapılarak dağın 14 kilometre çevresinde yaşayan 450 bin kişi için tahliye emri verildi.