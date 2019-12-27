Filipinler’deki Ursula Tayfunu 28 can aldı

Filipinler’i etkisi altına alan Ursula Tayfunu 28 kişinin ölümüne neden oldu.
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma Yönetim Konseyi 12 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. 58 binden fazla kişinin tahliye edildiği ülkede ölümlerin çoğunun ağaca çarpma veya elektrik akımına kapılmaktan kaynakladığı belirtildi.
Ölü sayısının artmasından endişelenen yetkililer telefon ve elektrik hattı ve iletişim ağında arıza, kesinti ve aksamalar olduğunun altını çizdi.
Tayfun ve kasırga bölgesindeki Filipinler’de 2013 yılında Haiyan Tayfunu sebebiyle 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.