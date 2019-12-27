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Yaramazlara biraz batar!

Filipinler’deki Ursula Tayfunu 28 can aldı

Filipinler’i etkisi altına alan Ursula Tayfunu 28 kişinin ölümüne neden oldu.

Fotoğraflar: DHA

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma Yönetim Konseyi 12 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. 58 binden fazla kişinin tahliye edildiği ülkede ölümlerin çoğunun ağaca çarpma veya elektrik akımına kapılmaktan kaynakladığı belirtildi.

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Ölü sayısının artmasından endişelenen yetkililer telefon ve elektrik hattı ve iletişim ağında arıza, kesinti ve aksamalar olduğunun altını çizdi.

Tayfun ve kasırga bölgesindeki Filipinler’de 2013 yılında Haiyan Tayfunu sebebiyle 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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