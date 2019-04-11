Filipinler’de yeni bir insan türü bulundu: Homo luzonensis

Filipinler’in en büyük adası Luzon’da soyu tükenmiş yeni bir insan türü bulundu. Homo sapien ile aynı dönemde yaşadığı düşünülen bu yeni türe Homo luzonensis adı verildi.

Fotoğraflar: Florent Detroit

BBC’de yer alan habere göre Homo luzonensis’in fiziksel özellikleri insanın atalarıyla daha yakın döneme ait insan türleri arasında bir yerde. Bunun anlamı ise ilkel insan türü akrabaları Afrika’dan ayrılarak Güneydoğu Asya’ya kadar gitmesi. Daha önce bunun mümkün olduğu düşünülmemişti.

Reklam

Parmak ve kemiklerin eğimli olduğunu aktaran uzmanlar, bunun o dönemde tırmanmanın hala türler için çok önemli bir aktivite olduğu fikrini desteklediğini belirtiyor.

Biliminsanlarının bu keşfi bölgedeki insan evriminin türler arası hayli karmaşık bir ilişkiyle gerçekleştiğini, günümüz insanın ataları Homo sapienlerin de aralarında olduğu üç dört türün bölgede aynı dönemde yaşadığını gösteriyor.

Bu türlerden biri de ‘Hobbit’ olarak da bilinen küçük boyutlu Homo florensiensis. Homo florensiensis ise 50 bin yıl öncesine kadar Endonezya’da Flores adasında yaşamıştı.

Reklam

Londra Doğal Tarih Müzesi’nden Profesör Chris Stringer şunları söyledi: “2004 yılında Homo floresiensis türü keşfedildiğinde, Flores’te insan evriminde yaşanan deney bölgedeki diğer adalarda da yaşanmış olabilir demiştim. Bu iddiam görünüşe göre yaklaşık 3 bin kilometre ötede Luzon adasında teyit edildi.”

Luzon’un kuzeyinde ortaya çıkan kalıntılara ait bulgular Nature dergisinde de yayınlandı. Callao Mağarası’nda bulunan tür 67 bin ila 50 bin yıl önce yaşamış. 13 kalıntı arasında diş, el ve ayak kemikleri ve en az üç yetişkine ve ergene ait olduğu düşünülen kalça kemikleri bulunuyor. Mağarada kazı 2007 yılından bu yana sürmekteydi.