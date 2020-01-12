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Yaramazlara biraz batar!

Filipinler’de yanardağ patladı, dumanlar bir kilometre yüksekliğe ulaştı

Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti. Dumanın yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtilirken, çevre bölgelere kül yağışının olduğu bildirildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, dumanın içerisinde yoğun şimşek çakmaları görüldü.

Fotoğraflar: DHA

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14:00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise ‘üç’ olduğunu duyurdu.

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Çok sayıda okul bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi. Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgedeki yanardağdan çıkan dumanın ise bir kilometre yüksekliğe ulaştığı, çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Üçüncü tehlike seviyesi nedir?

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, üçüncü tehlike seviyesi şöyle ifade edildi:

“Magma, yüzeye yakın veya yüzeydedir. Volkanik aktivite haftalar içinde tehlikeli patlamaya neden olabilir. Tehlikeli bölgeler aktif kraterden 8 kilometreye kadar genişletilebilir.”

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