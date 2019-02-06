Filipinler’de uyuşturucuyla yakalanana müebbet hapis

Filipinler meclisi parti ve sosyal buluşmalarda uyuşturucu bulundurmanın müebbet hapisle cezalandırılmasını öngören yasayı ‘oybirliğiyle’ onayladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Philstar Global’da yer alan habere göre 2002 yılında yürürlüğe giren ‘Kapsamlı Tehlikeli Uyuşturucular Yasası’nda yapılan değişiklikler sonrası düzenlemede şöyle dendi:

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“Bir parti, sosyal buluşma ve toplantı veya en az iki insanın olduğu bir ortamda tehlikeli uyuşturucu bulunduran kişi, bulundurduğu tehlikeli uyuşturucu maddenin ne miktarda ve ne saflıkta olduğuna bakılmaksızın, ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak ve 500 bin ila 10 milyon Filipin pesosu para cezası ödeyecek.

Yasal yetkisi olmadan tehlikeli uyuşturucu çeşitlerinin satışını, ticaretini ve dağıtımını yapan kişiler de müebbet hapis ve 10 milyon pesoya varan para cezasına çarptırılacak.

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200 gram ve üzerinde metaamfetamin, kokain, kokain hidroklorid, afyon, eroin, morfin, esrar reçinesi, esrar yağı satışı yaparken yakalanmak müebbet hapis ile cezalandırılacak. Kişinin en az 500 gram esrar bulundurması ise yine müebbet hapis ve para cezası getirecek.”



Parlamento üyelerinin tümünden onay alan yasa tasarısının Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’ye gönderilmek üzere senato tarafından da onaylanması gerekiyor.