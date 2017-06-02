Filipinler’de kumarhane katliamı: Saldırgan 36 kişiyi öldürüp intihar etti

Filipinler’in başkenti Manila’da bir kumarhaneye giren saldırgan 36 kişiyi öldürdü, ardından kendini yakarak intihar etti.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Reuters’ın haberine göre, saldırganın kumar masalarını ateşe vermesi sonucu en az 36 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Güvenlik tarafından vurulan ve yaralanan saldırgan, otelin bir odasında yatağın üzerine uzandı, kendini battaniyeyle sarıp üzerine benzin dökerek yaktı.

Katliamdan kurtulanlardan Magdalena Ramos, silah ateşlendiğinde herkesin “IŞİD, IŞİD” diye bağırdığını söyledi.

Başkan Rodrigo Duterte adına konuşan bir temsilci ise saldırının ülkenin güneyinde IŞİD ile güvenlik güçleri arasında süregiden çatışmalarla alakasının bulunmadığını, bir soygun girişimi olduğunu söyledi.

Buna karşılık saldırıyı IŞİD üstlendi.

Sıkıyönetim ilan edildi

Ülkenin güneyinde güvenlik güçleri ile IŞİD arasında çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle 23 Mayıs’tan beri alarm durumuna geçildi. Başkan Duterte güneydeki Mindanao adasında sıkı yönetim ilan ederken, adanın Irak ve Suriye’den gelen IŞİD’liler için bir sığınak olabileceği uyarısında bulundu.

Başkanlık sarayı önündeki güvenlik önlemleri de arttırıldı.