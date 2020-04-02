Filipinler liderinden ‘nihai çözüm’: Corona tedbirlerini ihlal edeni vurun

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri ihlal edenin vurulması emretti.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede vaka sayısı 2 bin 633, ölü sayısı 107.

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Duterte virüsün yayılarak sağlık sisteminin çökmesine sebep olmaması için herkesin karantina önlemlerine uymasının hayati olduğunu belirtti.

“Durum giderek kötüleşiyor, sizi sorunun ciddiyetini anlamanız için bir kez daha uyarıyorum” diyen Duterte polis ve askere şu talimatı verdi: “Sorun çıkaranı, direneni vurup öldürün. Anlaşıldı mı?”

Filipinler lideri halkına da ‘net’ mesaj gönderdi: “Sorun çıkarmanızdansa sizi gömmeyi tercih ederim”

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Duterte ayrıca sağlık çalışanlarına saldırmanın ciddi bir suç olduğunu ve tolere edilmeyeceğini söyledi.