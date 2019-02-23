Filipinler: Kızamık aşısı olmayan çocuklar okula kayıt olamayacak

Filipinler Eğitim Bakanlığı devlet okullarında hızla artan kızamık vakalarının ardından aşı olmayan çocukların okula kaydının yapılmamasını öngören bir yasa üzerinde çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters

CNN Filipinler’in haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada teklifin Sağlık Bakanlığı’ndan geldiği ve iki bakanlığın hayli bulaşıcı bir hastalık olan kızamığın gözlemlenmesi için birlikte çalıştığı belirtildi.

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Eğitim bakanı Leonor Magtolis Briones düzenlemenin öğrencilerin ‘kaliteli bir temel eğitime erişim’ hakkının gözetilerek düzenleneceğini söyledi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı verilerine göre yıl başından 18 Şubat’a kadar geçen sürede 8 bin 442 kızamık vakası görüldü ve bu vakalardan 135’inde hasta hayatını kaybetti.

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Türkiye’de de kızamık vakaları aşılanmayı reddeden aile sayısındaki artışa bağlı olarak son yıllarda ciddi oranda arttı.

Dünyada her yıl yaklaşık 50 milyon kızamık hastalığı görülüyor ve 2 milyonun üzerinde kızamık nedenli ölüm gerçekleşiyor. Ölümlü vakalar özellikle beş-dokuz yaş grubunda daha sık görülüyor.