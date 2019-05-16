Filipinler ile Kanada arasında çöp savaşları: Büyükelçi geri çağrıldı

Filipinler ile bu ülkeye 2013-2014’te yasadışı olarak ‘çöplerini’ gönderen Kanada arasındaki kriz tırmanıyor. Geçen ay kendileri almadıkları takdirde gemiyle Kanada’ya gidip çöpleri oraya boşaltacağını söyleyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte büyükelçisini geri çekti.

Filipinler’de Kanada’nın çöpleri alması için çok sayıda eylem düzenlendi. Fotoğraf: Reuters

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada’nın çöplerini almak için belirlenen son tarih olan 15 Mayıs’ı geçirdiği için büyükelçiyi çağırdıklarını açıkladı.

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Locsin Jr. bebek bezi dahil çok sayıda evsel atığın bulunduğu düzinelerce çöp konteynerini almayan Kanada’daki büyükelçi ve danışmanlarına gece yarısı mektup yollanarak Filipinler’e dönmelerinin istendiğini söyleyerek, “Sabrımızı taşıran şey Kanadalıların bizim gümrük görevlilerimizle görüşmeye gelmemesi oldu” dedi.

Filipinler’in başkenti Manila’daki Kanada Büyükelçiliği ise çöpleri almak için bir teklif sunduklarını ve en kısa sürede sorunu halletmek için uğraştıklarını açıkladı.