Filin hortum darbesi nedeniyle kafasını çarpan hayvanat bahçesi çalışanı hayatını kaybetti

İspanya’nın başkenti Madrid’deki hayvanat bahçesinin bir çalışanı, bir filin hortumuyla vurması nedeniyle dengesini kaybedip kafasını demir parmaklılara çarptı ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Santander kenti yakınlarındaki Cabarceno Ulusal Parkı’nın 44 yaşındaki çalışanı, bu sabah 4 tonluk dişi filin ona hortumuyla vurmasından sonra düşüp kafasını çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Olayın, çalışanlar, fillerin yaşadıkları bölmeleri temizlerken yaşandığı belirtildi.

Hayvanat bahçesi yönetiminin açıklamasında, dişi filin yavrusuyla birlikte olduğu bilgisi paylaşılarak, “Çalışma arkadaşımız öyle şiddetli bir darbe aldı ki kurtulması mucize olurdu. 31 yıllık bir kurumuz ilk defa böyle üzücü bir şey yaşandı” dendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hayvanat bahçesi yönetimi de inceleme yapılacağını duyurdu.