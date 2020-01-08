Diken

Yaramazlara biraz batar!

Filin annelik içgüdüsü: Yavrusunu korumak için başka bir yavruyu yere savurdu

ABD’deki San Diego Doğal Yaşam Safari Parkı’nı gezenler, bir anne filin yavrusuna yaklaşan başka bir yavruyu hortumu ve ayağını kullanarak nasıl uzaklaştırdığına tanık oldu.

Yavrusunu koruma içgüdüsüyle hortumunu kullanarak diğer yavruyla aralarına mesafe koyan fil, sonra da ona sol ön ayağıyla darbe indirerek yere savurdu.

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Filin yavruyu yere savurduğu anlar parkı gezen bir ziyaretçinin cep telefonuyla görüntülendi. Aralık 2018’de çekilen görüntüler bu ay sanal ortamda paylaşıldı ve defalarca izlendi. Kimi yere itilen yavruya acıyarak anne file kızdı; kimileri ise yavrusunu korumasını övdü.

Ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında ‘tehlikeyi bertaraf edip evladına sahip çıkan’ anne fil yavrusunu önüne katıp yoluna devam etti.

Yere kapaklanan diğer yavru ise kısa sürede ayaklanıp kendi annesinin yanına koştu. Onun annesi de yaralanıp yaralanmadığını kontrol ederek şefkatini gösterdi.

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