Fikri Sağlar: Ülkenin yöneticileri meydana gelecek şiddetin failleri olacağının farkında değiller…

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İlginçtir, 20 gündür iktidar “Adalet” arayışına bir kulp takmak için yoğun uğraş veriyor. Yürüyen insanları terörist ilan edecek kadar alçalabiliyor!..

Başbakan “bu yürüyüş provokasyona açıktır” diyor.

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Adalet Bakanı yok ettiği “Adalet” için yürüyenleri; “FETÖ’cü ve PKK’lılarla” eşdeğer tutuyor!..

RTE ise; bu yürüyüşü “Kandil ve Pensilvanya yürüyüşü olarak” nitelendiriyor.

Ülkenin yöneticileri, bir çığ gibi büyüyen yürüyüşü engellemek için yaptıkları açıklamalar sonrası meydana gelecek şiddetin failleri olacağının farkında değiller…

Üstelik bu beyanları verenlerden biri olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir zamanlar, Fetullah Gülen’e methiyeler düzen biri.

15 Temmuz FETÖ Darbesi’nin 1 numarası olan Adil Öksüz’ün kaçması konusunda üzerinde şaibeler olan biri. Efkan Ala; “Öksüz’ün bırakılmasını Bozdağ’a sorun” diyerek dikkatleri üzerine çekiyor. Bozdağ’da çelişkili beyanlarla bu hayati konuyu adeta gözlerden kaçırmaya çalışıyor.

Fikri Sağlar’ın yazısı