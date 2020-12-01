Fikri Sağlar: Ülkenin tüm değerli varlıklarının bulunduğu fon sadece partili cumhurbaşkanının elinde

Katar Emir’i ile ne konuşuldu? Bilgimiz yok! Basına yapılan açıklamalarla anladık ki, ülkenin en önemli değerleri Katar’a verilmiş… ‘Borsa İstanbul’un %10’nun Katara satıldığı’ ilk haber oldu… Kaça satıldı bilmiyoruz. Öğrenmek de mümkün değil. Çünkü Borsa İstanbul, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin bir değeri! Bilindiği gibi Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında değişen rejimin çıkardığı ilk kararnameyle doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Ülkenin tüm değerli varlıklarının bulunduğu bu fon sadece partili Cumhurbaşkanının elinde. Dolayısıyla denetlenmesi neredeyse yok gibi! Yani AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı unvanıyla fiiliyatta, ‘Fondaki varlıkları’ istediği kişi veya kuruma hesap vermeden istediği fiyata satabilir.

Fikri Sağlar’ın yazısı