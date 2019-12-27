Fikri Sağlar: Türkiye, hukuk devleti olma niteliğini kaybetmiştir

Hukuk kuralları, kişilerin dışa yansıyan ilişkilerini düzenlediği gibi toplum yaşamının barış içinde oluşması adına eşit ve huzur veren, dayanışmayı sağlayan ahlaki ve toplumsal kuralları koyar… Laik demokratik bir hukuk devleti ideal bir siyasal sistemin zorunlu şartıysa, evrensel hukuk da toplumsal iradenin etkin işlemesinin tamamlayıcı koşuludur. Oysa erklerin bir elde toplandığı rejimle yönetilen Türkiye, hukuk devleti olma niteliğini kaybetmiş, Şer’i hukukun uygulandığı bir ülke haline getirilmiştir…

Fikri Sağlar’ın yazısı