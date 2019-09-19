Fikri Sağlar: Türkiye gerçek ötesi bir algı yönetimiyle demokrasiden uzaklaşıp ekonomik iflasa doğru koşuyor!

Şimdi AKP’liler bir yandan dini sömürüyorlar, diğer yandan rant için camileri satıyorlar! Amaç; siyasi çıkarlar için herkese kendi gerçeklerini kabul ettirmektir! İnsanların gerçekle olan ilişkisini bozan ve sanal bir alemde farklı beklentilerle yaşamasını zorlayan bu davranış, özellikle toplumsal doğru ile yanlışın anlamlarını acımasızca yok etmektedir…

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Demem o ki; Türkiye gerçek ötesi bir algı yönetimiyle doludizgin demokrasiden uzaklaşıyor. Ekonomik iflasa doğru koşuyor!

Fikri Sağlar’ın yazısı