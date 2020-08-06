Fikri Sağlar: Toplumun ruh sağlığı bozuldu

Covid-19 ülkede tekrar çoğaldı!
“Her şey bitti” diyenler, şimdi “aman gerekli önlemleri hemen alın” diyorlar.
Sağlık Bakanı 2. atak başladı diye uyarıyor.
Ankara’da yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı açıklanıyor!
2. Atağın geleceği aylar öncesinden bilim insanlarınca söylenmesine rağmen, yurttaşları sahil kentlerinde ölüme gönderen zihniyet, kendi sağlıklarını korumakta tam başarı sağladı!
Kısaca AKP iktidarı, yalan, dolan ve de hurafelerle yönettiği, hırsızlık ve yolsuzluklarla devleti iflasın eşiğine getirdiği Türkiye’de, toplumun ruh sağlığı bozuldu. Yurttaşlar psikolojik travma içinde. Ne yaptığının farkında değil…