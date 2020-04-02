Fikri Sağlar: Sosyal devlet bağış almaz!

“Biz bize yeteriz” diyerek iktidar, işten atılan, çalışmayan, evde izole olan, üretemeyen insanlardan bağış bekliyor.

Destek vermektense Kredi almaya teşvik ediyor…

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Krediyi öteledik diyorlar ama faizleri almayı ihmal etmiyorlar.

Işsiz, dar gelirli veya emekliler, esnaf ve de çiftçiyle ilgili henüz bir çözüm önerisi yok. Kolonya yardımından başka!

Yandaş medya yapılan bağışları coşkuyla açıklıyor ama ülkede usulsüzce çok para kazananlardan ses gelmiyor! Bakıyorum bağış yapan çoğunluk yine iyi niyetli yurttaşlar… Siyasiler şov yaparcasına maaşlarını bağışlayarak devletten aldıklarını devlete veriyorlar!

Fikri Sağlar’ın yazısı