Fikri Sağlar: Sessiz kalarak yüzlerce Devlet Tiyatrosu çalışanının can güvenliğini riske atıyorlar

Devlet Tiyatrosunun dünya çapında dekor ve kostüm direktörü olan Ali Cem Köroğlu’nu İzmir’de sahnelen oyunun provalarında bulaşan Covid-19 sonucunda kaybettik. Köroğlu yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı.

Akif Yeşilkaya’nın sahneye koyduğu tek kişilik ‘Karıncalar’ oyunun prömiyer sonrası, oyuncu Akın Kurt’un PCR testi pozitif çıkmış…

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Bulaş sonrası İzmir Tiyatrosu’nda 60’a yakın kişini hastalandığı duyurulmuştur!

Kendisi de Covid-19 olan İzmir Devlet Tiyatrosu müdürü, olaylar karşısında sorumluluğunun gereği yapmak yerine, hastalığı bulaştırdığı iddia edilen Genel Müdür, eşi ve oğlu Akın Kurt’u savunmaya çalışmaktadır…

Bir başka acı konu ise Cem Köroğlu’nun hastalığı, ölümü ve cenaze işlemleri sırasında tek bir DT yetkilisinin onunla ilgilenmemiş olmasıdır!

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Yetkililer, sessiz kalarak DT’nin yüzlerce çalışanının can güvenliğini riske atmaktadır!

Fikri Sağlar’ın yazısı