Fikri Sağlar: Seçmen Davutoğlu’nun mücadele ettiği CHP’ye mi, Kılıçdaroğlu’nun CHP’sine mi oy verdi?

CHP’nin DEVA ve GELECEK partilerine seçime girememeleri halinde milletvekili verebileceklerini söylemesi, siyasetin etik dışına taşındığını gösteriyor!

CHP daha önce, İYİ Partinin seçime girmesi için bu yöntemi kullanmıştı.

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Oysa DEVA ve GELECEK partileri için durum aynı değil!

Çünkü bu 2 parti çok kısa zaman önce laik demokrasi, insan hakları, eşitlik, hukuk ve barışı yok eden AKP’yi kuran kadrolar tarafından kurulmuştur.

Tarihimizin en büyük katliam olan Gar bombalanması da dahil olmak üzere 7 Haziran 1 Kasım 2015 dönemin de akan kanın sorumlularıdır.

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Ayrıca Davutoğlu ömrü boyunca CHP ile mücadele ettiğini söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu CHP’sini ayırıyor.

Bu söylem, CHP’ye oy veren seçmenin kafasını karıştırmaktadır. Seçmen hangi CHP’ye oy vermiştir. Davutoğlu’nun mücadele ettiği CHP’ye mi? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun CHP’sine mi? Buradan başka bir soru daha çıkar. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si nasıl bir CHP’dir?

Fikri Sağlar’ın yazısı