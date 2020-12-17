Fikri Sağlar: Savunma sanayi kolaylıkla yandaşı kayırmaya ve siyasi rantı oluşturmaya müsait

Son ABD yaptırımları ve AB tehditleri, Türkiye’nin güvenlik sorunu için yeni bir dönem başlatıyor.

Bu durumda çöken ekonomiye rağmen ülkenin kalkınmasını durdurup silahlanmaya para mı ayırmalıyız? Yoksa, öncelikle başta komşularımız olmak üzere, tüm ülkelerle diplomasiyi kullanarak barış içinde yaşama yollarını mı aramalıyız?

Reklam

Bu soruların yanıtları ülkemizin geleceği açısından yaşamsal önem taşıyor!

AKP iktidarı hukuk devletinden vazgeçtiği, uzlaşma kültürünü unuttuğu ve asıl ülkenin dilini ve yaşam biçimini kendi özgünlüğümüzden uzaklaştırıp cahiliye dönemine yaklaştırmaya çalıştığı için iç çatışmayı, toplumsal çekiştirmeyi, savaş oyunlarını ve milliyetçi hamaseti iç siyasetin temel politikası haline getirdi…

Bu nedenle silaha, topa tanka kısaca savunma sanayine ağırlık veriyor görüntüsünde! Dahası, bu sektör kolaylıkla yandaşı kayırmaya ve siyasi rantı oluşturmaya müsaittir.

Reklam

Fikri Sağlar’ın yazısı