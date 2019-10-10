Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: Savaşı başlatan oluruz ama bitiren olamayız

Kaldı ki; Suriye sınırlarında Türkiye’nin Türkmen, Kürt ve Arap soydaşları var. Onlara ve ülkede yaşayan Kürt ve Araplara algıda ters gelecek bir üslup ve eylem iç kargaşaya neden olacağı da açıktır… Böyle bir kaosta ve harekât sırasında kaybettiğimiz Mehmetçiklerin ve sivil yurttaşların sorumlusu önünü sonunu düşünmeden sınır ötesi harekata TBMM’de oy verenler olacaktır! Türkiye bir daha düşünmeli ve sonuna kadar diplomasiyi kullanmalı. Korkarım ki; Savaşı başlatan oluruz ama bitiren olamayız! Biliniz ki; en kötü barış savaştan daha iyidir!

Fikri Sağlar’ın yazısı

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