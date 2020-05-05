Fikri Sağlar: Salgın sonrası ekonominin durumu daha da vahim olacak

Görülen o ki; Salgın sonrası ekonominin durumu daha da vahim olacak! Çünkü en önemli gelir kaynaklarımız olan Turizm ve Tarım sektörü durdu. Merkez Bankasının elindeki tüm varlıklar, Türkiye’nin sahip olması gereken rezerv toplamının çok altında! Bankalar, açtıkları ithalat kredilerinde doları bir ay sonrası için 7.6 ila 8.5 arasında hesaplıyorlar. Yani ‘Türk parası’ sürekli değer kaybedecek algısı hakim!
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‘Corona’ nedeniyle otomotiv ihracatı nisan ayında yüzde 77 düştü
Otomotiv sektörü ihracatı, corona virüsü salgını nedeniyle fabrikaların kapandığı ve en büyük pazarı olan Avrupa’da tüketicilerin eve kapandığı nisan ayında yüzde 77 gerileyerek 505 milyon dolara indi.
AB ‘corona’ aşısı için 1 milyar avro ayıracak
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin corona virüsü aşısı ve tedavisi için yapılacak küresel araştırmalar için 1 milyar avroluk kaynak sağlayacağını açıkladı.
Erdoğan: Covid-19 aşısı, tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu öncülüğünde düzenlenen ‘Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği’ne video mesaj gönderdi. Covid-19 aşısının, tüm insanlığın ortak malı olması gerektiğini söyledi.