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Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: Salgın sonrası ekonominin durumu daha da vahim olacak

Görülen o ki; Salgın sonrası ekonominin durumu daha da vahim olacak! Çünkü en önemli gelir kaynaklarımız olan Turizm ve Tarım sektörü durdu. Merkez Bankasının elindeki tüm varlıklar, Türkiye’nin sahip olması gereken rezerv toplamının çok altında! Bankalar, açtıkları ithalat kredilerinde doları bir ay sonrası için 7.6 ila 8.5 arasında hesaplıyorlar. Yani ‘Türk parası’ sürekli değer kaybedecek algısı hakim!

Fikri Sağlar’ın yazısı

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