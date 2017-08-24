Fikri Sağlar: RTE’nin işlediği suçların görülmediği bu düzen böyle mi gidecek?

Bu ülkede yargının tarafsız ve bağımsız olmadığını sağır sultan öğrendi!..

Tamam!..

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Ancak anayasa da değişti!..

Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP’nin Genel Başkanı. Haksızlığa karşı çıkanlar Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanıyor!.. Neden o zaman sadece Cumhurbaşkanlığı şapkası görülüyor.

O kişi aynı zamanda parti başkanı!..

Çünkü İl başkanını atıyor… Metal yorgunluğu diye partisini düzenliyor!..

CHP genel Başkanı kendisine iftira atan RTE’ye aynı üslupla seslendiği anda “Böyle konuşamazsın O Cumhurbaşkanı” diyorlar! Kaosa bakın!.

Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesini çoktan bozmakta!..

Böyle bir skandala yol açan iktidara sözüm var; “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haklarını yok eden, itibarına gölge düşürmeye çalışan, asılsız iddialarda bulunarak tehdit eden Recep Tayyip Erdoğan’a ne yapılacağı ile ilgili bir yol gösterin!..”

RTE’nin işlediği suçların görülmediği bu düzen böyle mi gidecek?..

Hakaret eden kişi makamından dolayı yargı önüne taşınmazken, hakarete uğrayan yurttaş makamsız olduğu için mi yargılanacak?!..

Fikri Sağlar’ın yazısı