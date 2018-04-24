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Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: RTE seçimi kazanırsa bankalardaki mevduata TL’ye çevirerek el koyabilir

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Ödemeyi yapacak para ortada görünmüyor.

Artık Arap sermayesi de Türkiye’ye gelmiyor…

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Seçim bu stres zoruyla yapılıyor.

“Katar’ın gücü kalmadı!” diyorlar.

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Suudiler’in teröre destek veren Katar’ı savunduğu gerekçesiyle AKP iktidarına para aktarmaktan vazgeçtiği biliniyor…
Geriye son çare kalıyor!..

İddia o ki; Şayet RTE cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Türkiye’deki bankalarda bulunan 200 milyar dolara yakın mevduata mudilere sormadan TL’ye çevirerek el koyabilir…

KHK ile bu iddia gerçekleşebilir! Örnekleri de vardır!..

Fikri Sağlar’ın yazısı


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