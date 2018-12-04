Fikri Sağlar: Neden kadının adı yok!

Geçenlerde makaleleri karıştırırken OdaTv’de sevgili dostum Yaşar Seyman’ın veciz bir yazısını okudum. Çoktandır benimde düşündüğüm görüşünü paylaşmak istiyorum.

Seyman şöyle yazıyor; “Yerel seçimler konuşuluyor; ama kadınsız! Günlerdir ülkemiz televizyonlarında yerel seçimler konuşuluyor…Yorumcuların çoğunluğu erkek olduğu için erkek adayları değerlendiriyor, öneriyor, erkek isimleri üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bir tek kadın aday üzerinde konuştuklarını, yorum yaptıklarını, hatta bir kadını önerdiklerini duymadım.

Reklam

Belediye başkanlığına aday olmadığım için daha objektif dinliyor ve izliyorum. Bir kez daha yaşasın erkek egemen bakış!… Ne yazık ki kadın konuşmacılar da erkekleri konuşuyor!

Fikri Sağlar’ın yazısı