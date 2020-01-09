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Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: Mal varlığından yeni kaosa

1936 Montrö Boğaz Sözleleşmesi Türkiye’nin yaptığı en hayati antlaşmadır. Montrö sadece, Türkiye’nin egemenliğini ortaya koyan bir anlaşma değildir, aynı zamanda Karadeniz’in güvenliğini sağlayan bir antlaşmadır. Kanal İstanbul, ABD’nin Türkiye’ye öteden beri dayattığı Montrö’yü bypass eden projesidir. Dünyada ABD’nin savaş gemileri ve askerlerinin bulunmadığı tek deniz Karadeniz’dir.

Irak işgali sırasında TBMM’de kabul edilmeyen tezkerede bile ABD, Trabzon Limanı’na askeri gemi konuşlandırma maddesi koydurmuştu! Amaç Karadeniz’de, önce Rusya ve bağlantılı ülkeleri ve asıl İran ve Türkiye’nin yanı başında askeri tehdit gücü oluşturarak kontrollerini sağlamaktı. Galiba, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları arasına koyduğu Erdoğan ailesinin mal varlığının araştırılması maddesi, bu projeyi zorlu kılmaktadır!

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Yoksa akıl dışı böyle bir kanalın dayatmasının başka nedeni olabilir mi?

Fikri Sağlar’ın yazısı

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