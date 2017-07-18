Fikri Sağlar: Köprü ve TBMM’de yapılan konuşmalar Cumhuriyet ilkelerine aykırıdır

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15 Temmuz konuşmalarında iktidar iki konu işledi. Hain FETÖ’yü dile getirdi. Sonrasında ise CHP ve Genel Başkanı’na iftiralarda bulundu!..

Bu konuşmalar, darbe girişimi karşısında canını veren, ateş altında ülkesine sahip çıkarak kolunu bacağını kaybeden, laik, demokratik yaşam biçiminden taviz vermeyen, hak, hukuk ve adalet için tanklara karşı duran toplumsal direnişe yapılan en büyük saygısızlık olmuştur!..

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Bu konuşmaların, AKP iktidarının ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen yapısal değişikliklerin gündem dışı bırakılması için yapıldığı açıktır.

Alenen kin ve nefret uyandıran bu üslup, 15 Temmuz’a karşı birlikte hareket eden insanların ayrıştırılmasını sağlamaktan öte bir faydası olamaz!.

Bilinmeli ki; köprü başında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan konuşmalar ve bu vesileyle uygulanan ritüeller, “1923’de kurulan çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyetimizin” temel ilkelerine, hukuk devletine ve mevcut anayasaya aykırıdır!…

Fikri Sağlar’ın yazısı