Fikri Sağlar: İktidarın gözden çıkardığı tarım sektörünün durumu, açlıkla karşı karşıya olmamızın sebebi

18 yıllık iktidarın gözden çıkardığı ve bilinçli olarak kötüleştirdiği tarım sektörünün içinde bulunduğu durum, açlıkla karşı karşıya olmamızın tek sebebi…

Bu iktidar zamanında Türkiye, kendi topraklarımızda üretmek, üreticiyi desteklemek yerine 129 ülkeden 159 ürün ithal etmeyi tercih etti…

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Tarım sektörünün bilinçli olarak ötelenmesi sonucu, 2002 yılında tarımsal faaliyet gösteren 2 milyon 588 bin olan çiftçi sayısının 2020’de 2 milyon kişiye düşmesine neden oldu! Ve AKP döneminde alan tarım dışı bırakıldı!

Fikri Sağlar’ın yazısı