Fikri Sağlar: İktidarın ‘darbe çığırtkanlığına’ canhıraş soyunmasının nedeni

Bakın en sade anlatımla; liderlerin yaptığı esnaf ziyaretleri bile toplumun bastırılmış enerjisini ortaya çıkardı!

Toplumun sorumluluk duyan katmanları, anayasal haklarını kullanarak, iktidarın yanlışlarına ve tehlikeli gidişatına karşı uyarılarını seslendirme cesaretini buldular!

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Bu yurtsever paylaşım, AKP/MHP iktidarı korkuttu!

İktidarın elindeki son koz olan ‘darbe çığırtkanlığına’ canhıraş vaziyette soyunmasının nedeni bu…

Önceki dönemlerde TBMM’de halkın verdiği yetkiyle onurluca görev yapmış Milletvekillerinin açıkladığı bildiri, Türkiye’nin yaşadığı acı gerçeklerin ve vahim gidişatın bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu!

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Toplum gerçekleri gördükçe, 19 yıllık saltanat sallanıyor! Düşmesi çok yakın!

Güçlü ve ne yaptığını bilen bir muhalefet AKP/MHP iktidarının sonunu getirebilir!

Fikri Sağlar’ın yazısı