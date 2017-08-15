Fikri Sağlar: İktidar ülkenin bir yöresine iştahla diğer yöresine kinle yaklaşıyor

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15 yıldır “kendini bu ülkeye ait olarak görmeyen bir iktidar yönetiyor!..”

Ülke umurunda değil!..

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Değerlerimiz talan edilmiş iktidar için anlamsız!

Gelen paraya bakıyor…

Bugünkü iktidar ülkenin bir yöresine iştahla diğer yöresine kinle yaklaşıyor.

Bu iktidar nefreti körüklüyor. İnsanlar arasında ayırım yapıyor.

Bu durumda ülkesine sahip çıkmayan bir anlayışın maalesef bizi yönettiği gerçeğini bir kez daha gösteriyor!.

İktidar kendini sadece bu ülkeye ait olarak hissetmiyor.

Aynı zamanda bu ülkenin insanlarını da yurttaşı olarak görmüyor.

Kendisine biat eden bir toplum yaratmanın peşinde!..

Fikri Sağlar’ın yazısı