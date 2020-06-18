Fikri Sağlar: İktidar ekonomiyi yurttaşın yaşamının önünde tutuyor

Yurttaşlarda korunma kültürü gelişmeden ve virüsün tehlikesiyle ilgili yeterli bilinçlenme olmadan, üstelik sosyal devlet gereği koruma kuralları tam uygulanmadan normalleşiyoruz kararını almak, ülkeyi yeni bir maceraya sürüklemek demekti…

Yani iktidar, sağduyuyla hareket etmek yerine ekonomik çöküntüyü durdurmak için tamamen faydacı bir karar aldı!

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Yani sürü bağışıklığı da fayda etmezse, “Kalan sağlar bizimdir ve biz onlarla AKP iktidarını sürdüreceğiz!” diyerek ekonomiyi, yurttaşın yaşamının önünde tutuyor.

Fikri Sağlar’ın yazısı