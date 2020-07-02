Fikri Sağlar: Hukuku tanımayan güç ve Madımak Katliamı

Toplumda infial yaratarak yurttaşları korkutmak ve sindirmek bugünün de temel stratejisi durumunda! Çünkü Türkiye’nin değişen rejiminde yargı taraflı ve tek kişiye bağımlı hale geldi! Dolayısıyla Hukuk devleti niteliği giderek kayboldu!! Temel hak ve özgürlüklerin korunması zorlaştı.

Masumiyet Karinesi ise tamamen ortadan kalktı!

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Kısaca; dün derinde olan ve hukuku tanımayan güç, bugün açıkta ve alenen kendini gösteriyor! Madımak Katliamı bana yeniden bu düşünceleri hatırlattı. 2 Temmuz şehitlerimizin önünde bir kez daha saygı ve özlemle eğiliyorum!

Fikri Sağlar’ın yazısı