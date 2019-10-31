Fikri Sağlar: Hasret kaldığımız coşku

“Hasret kaldığımız coşku” sözünü özellikle kullanıyorum. 16 yıl boyunca özellikle cumhurbaşkanları bu büyük bayramı değersiz kılmaya çalışmış, özgürce kutlamak isteyenlerin önüne de engeller çıkarmıştı… 31 Mart seçimleri sonrası, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasında yerel iktidar olan CHP’li başkanların öncülüğünde, laik, demokratik Cumhuriyet nihayet halkla birlikte kutlandı. Atatürk Cumhuriyeti’nin temelinin kültür ve sanat olduğu bilen solcu belediyeler, Cumhuriyet Bayramı programlarını anlamına uygun bir şekilde sanat şölenine çevirdiler!

Fikri Sağlar’ın yazısı