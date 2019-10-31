Fikri Sağlar: Hasret kaldığımız coşku

“Hasret kaldığımız coşku” sözünü özellikle kullanıyorum. 16 yıl boyunca özellikle cumhurbaşkanları bu büyük bayramı değersiz kılmaya çalışmış, özgürce kutlamak isteyenlerin önüne de engeller çıkarmıştı… 31 Mart seçimleri sonrası, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasında yerel iktidar olan CHP’li başkanların öncülüğünde, laik, demokratik Cumhuriyet nihayet halkla birlikte kutlandı. Atatürk Cumhuriyeti’nin temelinin kültür ve sanat olduğu bilen solcu belediyeler, Cumhuriyet Bayramı programlarını anlamına uygun bir şekilde sanat şölenine çevirdiler!
SON HABERLER
CHP liderinden ‘soykırım’ tasarısı yorumu: ABD, acı olayları intikam aracı yapıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını ‘ABD’nin tarihteki acı olayları siyasete alet ederek intikam aracı olarak kullanması’ olarak niteledi.
Eminönü’nde İBB balık-ekmek satabilir
İstanbul’da Eminönü semtinde balık-ekmek satan teknelerin kaldırılmasının ardından devreye BELTUR’un girebileceği bildirildi.
Hürriyet’te kıyım: Onlarca muhabir, editör ve yazar eve tebligatla işten çıkarıldı
Hürriyet gazetesi bir grup çalışanın işine son verdi. Çalışanlar işten çıkarıldıklarını evlerine posta yoluyla gönderilen tebligatla öğrendi.
WhatsApp’tan İsrail şirketi NSO’ya dava: Telefonlara casus yazılım yükledi
ABD merkezli telekomünikasyon şirketi WhatsApp, aralarında diplomat, siyasetçi, gazeteci ve üst düzey kamu yetkililerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişinin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasadışı erişim sağlamasına aracılık ettiği suçlamasıyla İsrailli yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı.
Ankara’daki tren faciasında 10 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
Ankara’da geçen sene 13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile raylarda kontrol yapan kılavuz trenin çarpışması sonucunda dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı; 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.