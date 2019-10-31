Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: Hasret kaldığımız coşku

“Hasret kaldığımız coşku” sözünü özellikle kullanıyorum. 16 yıl boyunca özellikle cumhurbaşkanları bu büyük bayramı değersiz kılmaya çalışmış, özgürce kutlamak isteyenlerin önüne de engeller çıkarmıştı… 31 Mart seçimleri sonrası, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasında yerel iktidar olan CHP’li başkanların öncülüğünde, laik, demokratik Cumhuriyet nihayet halkla birlikte kutlandı. Atatürk Cumhuriyeti’nin temelinin kültür ve sanat olduğu bilen solcu belediyeler, Cumhuriyet Bayramı programlarını anlamına uygun bir şekilde sanat şölenine çevirdiler!

Fikri Sağlar’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

WhatsApp’tan İsrail şirketi NSO’ya dava: Telefonlara casus yazılım yükledi

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi WhatsApp, aralarında diplomat, siyasetçi, gazeteci ve üst düzey kamu yetkililerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişinin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasadışı erişim sağlamasına aracılık ettiği suçlamasıyla İsrailli yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...