Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara başsavcılığınca eski CHP milletvekili Fikri Sağlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: chp.org.tr

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar’ın 30 Aralık’ta bir televizyon kanalında “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli” dediği hatırlatıldı.

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Sağlar’ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sağlar ne demişti?

Sağlar, programda şunları söylemişti: “Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü, yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir. Bununla arasında çok büyük fark var. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, benimle ilgili haklarımı koruyacağını ve adaletin yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.”

Sağlar daha sonra, bu sözleriyle türban ile başörtüsü arasındaki farkı net olarak ortaya koyduğunu ve ‘AKP’nin yargıyı militanlaştırılmasını eleştirdiğini’ söylemişti.