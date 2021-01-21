Fikri Sağlar: Görüntülerin dehşeti ve verdiği zarar anlaşılınca pek de planlı bir patlama olmadığı görünüyor

Önceki gün Mersin Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında müthiş bir patlama oldu.

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hemen olay yerine gitti.

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Büyükeceli sakinlerinden aldığı bilgi ve görüntüleri paylaştı.

Başarır’la konuştum. “Beldede 86 evin hasar gördüğünü, biri gözünden olmak üzere cam kırıkları nedeniyle çok sayıda yurttaşın yaralanmış olduğunu” söyledi.

Valiyle konuştuğunu “planlı bir patlama yapıldı” dediğini de ekledi.

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Görüntülerin dehşeti ve çevreye verdiği zarar anlaşılınca pek de planlı bir patlama olmadığı görünüyor…

Mersin Valisi kamuyu ikna edecek doğru bilgiyi ivedilikle vermeli…

Fikri Sağlar’ın yazısı