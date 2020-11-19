Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: Görüntü o ki; CHP kitlesel olarak genel başkanına sahip çıkmıyor

Görüntü o ki; CHP kitlesel olarak Genel Başkanına sahip çıkmıyor! Her olay sonrası yapılan saldırının demokrasi adına vahim bir durum olmasına rağmen, etkisiz toplantılarla geçiştirilmesinin nedeni, Genel Başkanla CHP parti tabanının birbirine olan uyumsuzluğu ve de sevgisizliğidir! CHP’nin ilkelerini geleneklerini, misyonunu ve sonunda genlerini değiştirmek isteyenlere karşı, yüzyıllık CHP kimliği, bu şekilde tepkisini göstermektedir! CHP gibi köklü bir partinin tedirginlik veren bu konumdan çıkması Kılıçdaroğlu’nun ivedilikle CHP’nin misyonuna, ilkelerine ve geleneklerine geri dönmesiyle mümkündür. Kimse dışlamadan örgütsel bağ güçlendirmesidir. Belediyelerin gücü kullanılarak parti yönetilmemelidir.

Fikri Sağlar’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Erdoğan: Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısından bir gün önce yüksek faizle ilgili olumsuz görüşünü bir kez daha dile getirdi: “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Mümkün değil.”

Duygu Delen’in ölümü: İlk duruşmada bilirkişi raporu istendi

Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet K.’nın yargılanmasına başlandı. Bilirkişi raporu ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlanmasını isteyen mahkeme heyeti bir sonraki duruşma tarihini 17 Şubat olarak belirledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...