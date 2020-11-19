Fikri Sağlar: Görüntü o ki; CHP kitlesel olarak genel başkanına sahip çıkmıyor

Görüntü o ki; CHP kitlesel olarak Genel Başkanına sahip çıkmıyor! Her olay sonrası yapılan saldırının demokrasi adına vahim bir durum olmasına rağmen, etkisiz toplantılarla geçiştirilmesinin nedeni, Genel Başkanla CHP parti tabanının birbirine olan uyumsuzluğu ve de sevgisizliğidir! CHP’nin ilkelerini geleneklerini, misyonunu ve sonunda genlerini değiştirmek isteyenlere karşı, yüzyıllık CHP kimliği, bu şekilde tepkisini göstermektedir! CHP gibi köklü bir partinin tedirginlik veren bu konumdan çıkması Kılıçdaroğlu’nun ivedilikle CHP’nin misyonuna, ilkelerine ve geleneklerine geri dönmesiyle mümkündür. Kimse dışlamadan örgütsel bağ güçlendirmesidir. Belediyelerin gücü kullanılarak parti yönetilmemelidir.
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