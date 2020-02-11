Fikri Sağlar: FETÖ mensubu binlerce kişi yakalandı, ama siyasi ayak bulunamadı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında laik demokrasi askıya alındı, sosyal hukuk devletinden vazgeçildi, ekonomi çöktü ve ülkede paylaşım adaleti kalmadı. Dolayısıyla siyasete olan güven de yok oldu. Yargı, yasama ve yürütme tek elde toplandı… Üstelik bu tek adam AKP’nin genel başkanı. Artık kentin AKP’li il başkanını, valisini, Cumhuriyet Başsavcısı’nı ve yüksek yargı organlarını da aynı kişi belirliyor.

Yani şimdi, ülkeyi tek kişi istediği gibi yönetiyor. Bu 4 yıl içerisinde FETÖ mensubu binlerce hâkim, savcı, general, amiral, subay, asker, akademisyen, bürokrat ya da iş insanı yakalandı. Yargılandı. Tutuklandı.

Ama FETÖ’cü siyasi ayak bulunamadı!

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Fikri Sağlar’ın yazısı