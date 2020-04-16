Fikri Sağlar: Düşünmek hala suç!

TBMM’de kabul edilen Bahçeli affı yasasına 330 milletvekili katılmış, 279 milletvekili teklife evet oyu verirken, ne yazık ki muhalefeti temsil eden 139 CHP’li milletvekilinin 19’u, 61 HDP’li milletvekilinin 24’ü ve 37 İYİ Partili milletvekilinin 8’i yani 51 milletvekili RED OYU kullanmıştır.

Sonuç; Türkiye’de hala düşünmek Suçtur!

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Bu durum demokrasi havariliği yapan, eşitlik ve özgürlük nutukları atan, temel insan hakları hamasetine her vesile başvuran sözde muhalefetin, tel tel döküldüğünün resmidir.

Fikri Sağlar’ın yazısı