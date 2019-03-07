Fikri Sağlar: Diyanet işleri başkanına açık mektup

Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı,

Bu gün ülkemizde siyaset, çıkar için bireyin en önemli değeri olan inancını da ele geçirmeye çalışmaktadır. Aslında oy almak için inançlara yapılan saldırı kutsallarımızı kirletiyor. Uhrevi dünyamızı yok ediyor. Önceki yıllardaki denemelerden farklı olarak bu gün AKP’liler tarafından yapılanlar, cahiliye dönemini aratmayan bir konuma gelmiştir.

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Sayın Başkan, her ne kadar AKP Genel Başkanı Erdoğan; “Bu ülkede kimsenin kutsalına hakaret ettirmem” demişse de toplumu rencide eden söylemler devam etmektedir! Buna sizin dur demeniz gerekiyor. Sorarım hangi makam inançlardan daha değerlidir? Türkiye Cumhuriyeti laiktir. Siyasetin Dinimizin kutsallarına el atmasını önlemek, inançlarımızı korumak sizin birincil göreviniz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle saygılar sunarım.

Fikri Sağlar’ın yazısı