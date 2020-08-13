Fikri Sağlar: Çözüm diyenlere; CHP’nin önünde SHP modeli var

1986’da kurulan SHP, tam bir sosyal demokrat partiydi.

Kimliğini saklamadı. Taviz vermedi. Gizli ittifaklar yapmadı. Sağcılaşmaya heveslenmedi. Akçalı işlerle uğraşmadı! Muhalefet ‘yapıyormuş’ gibi davranmadı! Dürüst oldu!

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Doğru yönetilerek 5 yıllık sürede yerel ve genelde iktidar olabilmeyi başardı!

Laik demokratik Cumhuriyetin temel ilkelerine, eşitliğe, evrensel insan hak ve özgürlüklerine ve de sosyal hukuk devletine inandı!

Kürtleri ve Alevileri inkâr eden politikalara karşı durdu!

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Bu nedenle SHP, siyasi tarihimizde en başarılı sol parti unvanını aldı!

Çözüm diyenlere; CHP’nin önünde SHP modeli var. Koltuk sevdası olmayanların, alanlarda sokaklarda eylem yapmaktan korkmayanların, kararlı, cesur ve demokrasi aşığı insanların ufkunu açacak başarılı bir model!

Fikri Sağlar’ın yazısı