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Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: CHP’de malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilindi

CHP’nin son 10 yılda aldığı seçim yenilgilerinin nedeninin ilkeleriyle uyumlu olmayan kadroların yönetimde bulunmasıdır! Cumhurbaşkanlığını RTE’nin kazandığı 24 Haziran seçimi sonrası yanlış gidişatı tartışmak ve başarısız yönetim kadrolarını yenileştirmek için 634 kurultay delegesinin Olağanüstü Kurultay çağrısı o kadrolarca gerekçesiz olarak reddedilmişti. Bugün de başka bir hesap yapılıyor! Büyüyen Covid19 salgınına rağmen alelacele verilen Kurultay kararıyla bu kadroların parti yönetimde kalmasının alt yapısı oluşturuluyor. Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor. 

Fikri Sağlar’ın yazısı

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