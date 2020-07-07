Fikri Sağlar: CHP’de malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilindi

CHP’nin son 10 yılda aldığı seçim yenilgilerinin nedeninin ilkeleriyle uyumlu olmayan kadroların yönetimde bulunmasıdır! Cumhurbaşkanlığını RTE’nin kazandığı 24 Haziran seçimi sonrası yanlış gidişatı tartışmak ve başarısız yönetim kadrolarını yenileştirmek için 634 kurultay delegesinin Olağanüstü Kurultay çağrısı o kadrolarca gerekçesiz olarak reddedilmişti. Bugün de başka bir hesap yapılıyor! Büyüyen Covid19 salgınına rağmen alelacele verilen Kurultay kararıyla bu kadroların parti yönetimde kalmasının alt yapısı oluşturuluyor. Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor.
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Covid-19’u hafif geçiren hastalar gerçekten atlatabiliyor mu?
Dünya Sağlık Örgütü hastaların yüzde 80’inin Covid-19’u hafif ya da belirtisiz atlattığını açıklaması kimilerinde bir rahatlama hissine neden olabiliyor. Ancak bilim insanları yeni tip corona virüsünü çözmeye çalışırken bir şey giderek daha da net anlaşılıyor: Hafif vakalar bile başta sanıldığındna daha karmaşık ve tehlikeli olabilir.
Araştırma: Halkın yarısından çoğu ‘corona’ aşısı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracak
Covid-19’a karşı aşı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 58. Üniversite mezunlarının çoğu virüsün Çin’deki bir laboratuvardan insanlar tarafından yayıldığına inanıyor.
Doğurganlık hızı azaldı, ilk evlilik yaşı yükseldi
TÜİK’in araştırması, kadınlarda doğurganlık hızının azaldığını, ilk evliliklerin de daha geç yaşta yapıldığını gösterdi.
Kremlin: Ayasofya Türkiye’nin iç meselesi ama statüsü de göz önünde bulundurulmalı
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ‘Türkiye’nin iç meselesi olduğunu’, ancak Türk hükümetinin Ayasofya’nın dünya mirası statüsünün göz önünde bulundurmasının umulduğunu söyledi.
Çavuşoğlu: AB Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa karşılığını veririz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği (AB) (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz” dedi.