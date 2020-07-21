Fikri Sağlar: CHP iktidar olma iddiasını kaybetti

CHP’nin değiştirilen genleri toplumda infial yaratıyor.

Çünkü CHP, laik demokrasi, hak, hukuk ve adaletin olmadığı, eşitlik ve barışın kalktığı, dolayısıyla yaşamın zorlaştığı bir dönemde halkın sığınacağı, güveneceği bir liman olmaktan çıktı.

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CHP iktidar olma iddiasını kaybetti. Millet İttifakı’nın iktidarı için çalışır durumda.

Özal’ın yolundan giden, Davutoğlu’yla aynı düşünen, turban meselesinin ülkenin 30 yılına mal olduğunu söyleyen, laiklik tehlikede değil diyebilen CHP; ilkeleri, misyonu ve solculuğundan vazgeçmiş demektir.

Fikri Sağlar’ın yazısı