Fikri Sağlar: Böyle düşünenlerin yönetiminde şansa yaşıyoruz!

Kaldı ki AKP ve MHP, 28 Ocak 2020 de İYİ Parti‘nin de destek verdiği CHP ve HDP’nin deprem konusunda araştırma komisyonları kurulması yönündeki önergesine hiçbir gerekçe göstermeden RED oyu vermişti.

Böylece AKP iktidarı boyunca deprem konusunda yapılmayanların ortaya çıkmasını güya engellemişti.

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Zaten AKP’nin deprem konusundaki düşüncesini Şeyhülislam gibi gördükleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş belli ediyor.

Erbaş; İzmir depremiyle ilgili yaptığı açıklamada şu akla ziyan veren sözleri ediyor! “Esasında deprem afeti bize hem dünya için, hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır.”

Ne diyelim! Böyle düşünenlerin yönetiminde şansa yaşıyoruz!

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Fikri Sağlar’ın yazısı