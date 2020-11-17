Fikri Sağlar: Bir anayasa çalışması yapılmasının saklanacak tarafı yok

Ancak geçen hafta, Kılıçdaroğlu’nun çeşitli medya organlarında böyle bir hazırlık yapılmadığı açıklaması, yurttaşlar kadar CHP’lileri de hayrete düşürdü! Kılıçdaroğlu önceki beyanlarının ya unuttu! ya da inkâr yolunu seçti! Her iki yol da CHP’nin Genel Başkanı’na yakışmıyor! Ayrıca bir anayasa çalışması yapılmasının saklanacak tarafı da yok! İnkâr etmek, CHP’nin tartışılmasını ve toplumun CHP’ye olan güvenini yok ediyor!

Fikri Sağlar’ın yazısı