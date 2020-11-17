Fikri Sağlar: Bir anayasa çalışması yapılmasının saklanacak tarafı yok

Ancak geçen hafta, Kılıçdaroğlu’nun çeşitli medya organlarında böyle bir hazırlık yapılmadığı açıklaması, yurttaşlar kadar CHP’lileri de hayrete düşürdü! Kılıçdaroğlu önceki beyanlarının ya unuttu! ya da inkâr yolunu seçti! Her iki yol da CHP’nin Genel Başkanı’na yakışmıyor! Ayrıca bir anayasa çalışması yapılmasının saklanacak tarafı da yok! İnkâr etmek, CHP’nin tartışılmasını ve toplumun CHP’ye olan güvenini yok ediyor!
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Bütçe görüşmelerine ‘corona’ arası: HDP’li vekilin testi pozitif çıktı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görüşmelere ara verildi.
Kızıl geyik avlayan MHP’li eski başkan: Avlanma yasaldı, ücret ödedik
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AB’den ‘corona’ aşısında beşinci alım sözleşmesi: Toplamda 1.7 milyar doz
Avrupa Birliği (AB), Covid-19 karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında CureVac firması ile alım sözleşmesi imzalayacak.
Akşener’le Davutoğlu’ndan ‘parlamenter sistem’ görüşmesi; Soylu’ya uyarı
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AİHM’in Cumhuriyet kararı: Siyasallaşan yargı değil, Erdoğan’ın hoşnutsuzluğu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet gazetesinin eski yöneticilerinin Ekim 2016’da gözaltına alınarak tutuklanmalarıyla ilgili başvuruda Türkiye’yi mahkum etti.