Fikri Sağlar: ‘Beka sorunu’ var diyenler haklı!

Bir devletin bekası, insana verdiği değer, toplumda adalet duygusunu var etmesi, yurttaşın canını ve malını güvencede tuttuğunu gösterebilmesiyle mümkün. Bunlar yoksa millet ve devlet arasında bir beka sorunu var demektir!.. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası siyasi yönetimin elindedir.



AKP ve yandaşı MHP yönettikleri ülke de “beka” sorunu var diyorlarsa, sorun doğrudan kendileridir! Yurttaşı korkutarak oy devşirmek isteyen bir anlayış, aslında bizzat ülkenin bekası için sorun demektir… Beka kandırmacası çok tutmamış bu bilinmeli.

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Fikri Sağlar’ın yazısı