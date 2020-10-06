Fikri Sağlar: Barolarda seçim yapılamayacağına dair genelge evrensel hukuka yeni bir saldırı

İçişleri Bakanlığı’nın covid-19’u bahanesiyle doğrudan baroları hedefleyen, seçimli genel Kurul yapılamayacağına dair genelgesi ‘evrensel hukuka’ yapılan yeni bir saldırı oldu!

Bahçeli’nin başı çektiği yeni Müesses Nizam’ın hedefinin AYM’den başlayarak baroları, dolayısıyla evrensel hukuka uygun savunma hakkı ve masumiyet karinesi kuralını, yani adil yargılamayı yok etmek olduğu görüldü!

Reklam

Bu hedefle hukuk, guguk haline dönüşecektir! Nitekim İçişleri Bakanlığı’nın 1 Ekim Genelgesi doğrudan Yüksek Seçim Kurulu’nu yetkisi dışı bir şekilde da karar almaya zorlamaktadır. İlginç olan yasa gereği yapılması gereken il baro seçimlerinin yapılması kararı il hıfzıssıhha kurullarına devretmesidir.

Bu zorlama hukukun siyaset tarafından yönetildiğinin açık göstergesidir.

Parti kongrelerine, toplu ibadetlere, açılan AVM’lere, otellere, yapılan düğünlere il Hıfzıssıhha kurulları söz etmezken yetkisi dışında sadece İl baro genel kurullarına müdahale etmesi keyfi hukuk düzeninin ne denli tehlikeli olduğunu göstermektedir…

Fikri Sağlar’ın yazısı