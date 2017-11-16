Fikri Sağlar: Atatürk methiyeleri 3. günde bıçak gibi kesildi

Atatürkçülükten U dönüşüyle uzaklaşan AKP, geçtiğimiz salı toplantısında son yıllarda hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. İlk kez savunmaya geçti. Mağrur duruşu bozuldu!..

Çünkü yakalandı!..

Reklam

AKP’nin, Cumhuriyet Bayramı ile başlayan ve 10 Kasım törenleriyle zirveye ulaşan Mustafa Kemal Atatürk methiyeleri 3. günde bıçak gibi kesildi…

Nedeni belli!..

Uyguladıkları yeni stratejinin tersine; Atatürk’ü sevmeyen, TBMM’de O’nun resimlerini kaldıran, laiklik ilkesini Anayasa’da istemeyen, Cumhuriyetin kurucu kadrolarının koyduğu temel ilkeleri yok sayan, Osmanlı hayranı, şeriata düşkün birisini Meclis Başkanı adayı olarak gösterdiler!..

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Meclis’e karşı olan bir zatı methiyeler düzdükleri anlayışın karşısına tekrar çıkardılar!

Böylece suratlarına taktıkları yeni maskenin ipi koptu ve maske yere düştü!..

Fikri Sağlar’ın yazısı