Fikri Sağlar: AKP’liler her türlü yalan ve riya yolunu deniyor ama ikna kapasiteleri yetmiyor

15 yıldır istedikleri her şeyi yaptıklarını unutuyor!

Cemaatler koalisyonunu kendilerinin oluşturduğunu saklıyor!

15 Temmuz faillerini kendilerinin yerleştirdiklerini gizliyor!

Bir adamın tek başına hem hükümet, hem Meclis ve de mahkeme olacağını söyleyemiyor!

Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan “laik demokratik Cumhuriyeti yıkıyoruz!” diyemiyor…

Dahası; yalanlarla, dolanlarla ve gerçeğin farkında olanları itham etmelerine rağmen yurttaşları kandıramıyor!..

Yani; AKP’liler her türlü yalan ve riya yolunu deniyor. Ama ikna için kapasiteleri yetmiyor!..

Amaçlarına ulaşmak adına ahlaktan yoksun, her türlü hileyi uygulamayı ve yalanı söylemeyi mubah görebiliyor!..

Tabii millet yutmuyor!.

15 yıldır yalan söyleyen ve aldatanlara hiç olmazsa bu kez sandıkta yeter demek istiyor!

Onlar konuştukça ‘HAYIRLAR’ artıyor!..

HAYIRLAR arttıkça onlar kuduruyor!..

Kısacası AKP için ‘takke düştü kel göründü!..’

Fikri Sağlar’ın yazısı