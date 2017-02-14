Fikri Sağlar: AKP/Bahçeli’nin yönettiği Türkiye’de bırakın sevgiyi, ‘yaşama sevincini’ bile unuttuk!

AKP/Bahçeli, her vasıtayla ve tüm gücü ile referandumda ‘hayır’ çıkmaması için seçmeni sindirmeye, aldatmaya ve korkutmaya çalışıyor…

Asılsız iddialar ortaya atarak insanların aklını çelmek istiyor…

Oysa gördüğüm her insan, tıpkı 7 Haziran seçiminde olduğu gibi ‘sandıklara sahip çıkacağını’ söylüyor.

AKP/Bahçeli’nin sandıklarda oy hırsızlığına müsaade edeceği düşüncesi var.

Ancak korkmadan sonuna kadar mücadele edeceklerin söylemekten de çekinmiyorlar.

Bu oylamanın ülkenin varlığı ile doğrudan ilgili olduğunu biliyorlar!.

“Korkmuyoruz!.. Bizi kimse yıldıramaz. Önümüzde tek yol var! O da hayır demek! Kurulacak faşist düzeni ancak böyle durdurabiliriz!” diyorlar!..

Sevgililer gününde kendi gerçeğimizi görmek bizi üzüyor!..

Sevgiler gününü salt ‘sevdiklerimizle’ değil, bizler için vazgeçilmez olan başta, ait olduğumuz ülke, toplum, inanç, rejim, doğa ve insan olmanın mutluluğunu oluşturan tüm değerleri sevdiğimizi ilan ederek geçirmeliydik!..

Maalesef, AKP/Bahçeli’nin yönettiği Türkiye de bırakın sevgiyi, sevgilimizi, ‘yaşama sevincini’ bile unuttuk!..

Yine de tüm sevenlere selam olsun!..

Fikri Sağlar’ın yazısı