Fikri Sağlar: AKP ‘Kanı yerde kalmayacak’ hamasetiyle ülkede algı yaratmak için uğraşıyor

Son yıllarda AKP terör ve şehit cenazeleri üzerinden siyaset yapıyor. “Kanı yerde kalmayacak!” hamasetiyle ülkede algı yaratmak için uğraşıyor. Oysa iş başına geldiği 2002’de Türkiye’de terör durmuş, Kürt sorununun çözülmesi için toplumun tüm katmaları büyük bir duyarlıkla hareket etmeye başlamıştı. Kürt sorununun, Türkiye’nin her katmanında sadece güvenlik politikası değil, bir demokrasi ve hukuk sorunu olduğu bilinciyle hareket edilmişti… Türkler ve Kürtler birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış için demokratik hak ve özgürlükler üzerinde ortak bir noktaya ulaşmışlardı.

Öyle ki; PKK rehin aldığı asker, polis ve sivilleri, ‘arka kapı’ diplomasisi, STK ve siyasilerin aracılıyla serbest bırakmıştı.

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Fikri Sağlar’ın yazısı